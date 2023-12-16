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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هتقبضوا المرتب دا بدري عن معاده.. إعلان سار من المالية لموظفي الدولة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

بدأت وزارة المالية في اعلان مواعيد صرف مرتبات الموظفين بالدولة مع أول العام الميلادي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ خلال أيام قلائل.


قالت وزارة المالية في تقرير صادر عنها إن مرتبات العاملين بالدولة تشمل الموظفين على مستوي 59 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة من الجهات الخاضعة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية  المحلية.

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بموجب التقرير الصادر عن وزارة المالية فقد يتم صرف مرتبات الموظفين بالدولة عن شهر يناير المقبل على مدار 5 أيام متصلة.


قالت الوزارة إن عمليات الصرف الخاصة بالمرتبات ستكون اعتبارا من 21 حتي 24 من يناير المقبل؛ ثم يتم استكمالها يوم 28 من ذات الشهر.


أوضحت الوزارة إنها قامت بتبكير عمليات الصرف لمواكبة التغييرات التي قد تطرأ وهو ما يتوافق مع المواسم  والفعاليات التي ستكون في تلك الفترة.


وتقوم وزارة المالية بتحويل مرتبات العاملين بالجهات الحكومية بالتعاون مع الجهاز المصرفي والتي تتضمن أكثر من 25 بنكا حكوميا وخاصا يعمل داخل السوق المصرية.

 

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