بعد الفوز التاريخي على اتحاد جدة| الخطيب وأسامة حسني يؤديان العمرة

قام الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى بأداء مناسك العمرة اثناء تواجده فى المملكة العربية السعودية لمساندة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية.

ونشر ماهر همام لاعب الأهلى السابق عبر حسابه على فيسبوك صورة ظهر فيها الكابتن محمود الخطيب واسامة حسني بملابس الاحرام خلال تأديتهما مناسك العمرة.

وكان الأهلي قد أمطر شباك الاتحاد السعودي بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الجوهرة المشعة لحساب الدور ربع النهائي من المونديال.

وضرب الفريق الأحمر موعدًا مع فلومنينسي البرازيلي يوم الإثنين المقبل، في المربع الذهبي من كأس العالم للأندية.