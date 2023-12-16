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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم نهائي كأس العالم يدير مباراة الأهلي وفلومينينسي بمونديال الأندية

سيمون مارشينياك
سيمون مارشينياك

استقرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، على تعيين طاقم تحكيم بولندي؛ لإدارة مباراة النادي الأهلي أمام فلومينينسي البرازيلي، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وكتب ماهر همام، لاعب الأهلى السابق، عبر حسابه على “فيس بوك”: “سيمون مارشينياك حكم لقاء نهائي كأس العالم 2022، يُدير لقاء الأهلي مع فلومينينسي في نصف نهائي المونديال”.

يُذكر أن سيمون مارشينياك سبق له إدارة نهائي كأس العالم 2022 في قطر بين فرنسا والأرجنتين، كما أدار نهائي النسخة الماضية من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي تُوج بها مانشستر سيتي الإنجليزي على حساب إنتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية

يخوض الأهلي مباراته القادمة في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 أمام فلومينينسي البرازيلي يوم الإثنين، 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر، التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

وتقام البطولة بمشاركة 7 أندية، وهي: "الأهلي، الاتحاد السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، أوراوا ريد دياموندز الياباني، ليون المكسيكي، وفلومينينسي البرازيلي".

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