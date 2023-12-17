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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 180 ألف جنيه.. مواصفات أرخص سيارات فولكس فاجن في مصر

صدى البلد

تتميز السيارة فولكس فاجن بولو بتصميمها الهاتشباك الشهير وبتصميمها البسيط والمميز، وتعتبر واحدة من أشهر السيارات الألمانية الاقتصادية التي تم إطلاقها في السوق المصري.

 

وارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.     

 

سعر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل

تبدأ أسعار السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 في سوق المستعمل من 180 ألف جنيه، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

مواصفات السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 "مستعملة"

وتتوافر السيارة فولكس فاجن بولو بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 75 حصانا، مقترن بناقل حركة من 4 سرعات أوتوماتيك أو ناقل حركة مانيوال يتألف من 5 سرعات.

 

تتسارع السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 من نقطة الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة في غضون 15.2 ثانية فقط، وتصل سرعتها القصوى إلى 171 كيلومتر/ساعة.

 

تتوفر السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1998 فبريقة من الداخل وصالون جديد من الداخل، وبلغت قراءة العداد نحو 90 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

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