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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية| حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة .. أفضل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة.. دعاء الفرج العاجل .. كلمات حثنا عليها سيدنا النبي

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر ، نرصد أبرزها في التقرير التالي: 

 

حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة .. وهذه أفضل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة
 

دعاء الفرج العاجل مجرب.. كلمات حثنا عليها سيدنا النبي
 

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حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة دعاء الفرج العاجل مجرب النشرة النشرة الدينية

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