النشرة الدينية| حكم تارك الصلاة في المذاهب الأربعة .. أفضل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة.. دعاء الفرج العاجل .. كلمات حثنا عليها سيدنا النبي

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية بالإضافة إلى العديد من الأخبار المهمة من المؤسسات الدينية في مصر ، نرصد أبرزها في التقرير التالي:

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