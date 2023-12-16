الأوقاف: الندوة الشهرية الكبرى أحدث البرامج الدعوية في المحافظات

تطلق وزارة الأوقاف برنامجها الدعوي الجديد " الندوة الشهرية الكبرى " وذلك في إطار تكثيف برامجنا الدعوية والتثقيفية .

وقالت وزارة الأوقاف: تنعقد هذه الندوة شهريا بكل محافظة عقب صلاة العشاء في اليوم الذي تحدّده المديرية بحضور مديرها لتتناول إحدى القضايا الدينية أو الاجتماعية أو الثقافية التي تشغل أبناء هذه المحافظة بالتنسيق مع رئيس القطاع الديني مع تكثيف الإعلان المسبق عنها وتكون بحضور مدير المديرية أو أحد قياداتها الدعوية .

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أعلن منذ أيام أن الوزارة خصصت ‏خمسة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، لتطبيق برنامج حصن طفلك بالقرآن الكريم في عطلة نصف العام .

جاء ذلك في تدوينة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وفي وقت سابق قالت وزارة الاوقاف إنها تواصل حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين في حفظ القرآن الكريم من داخل وخارج جمهورية مصر العربية توسعها؛ حيث وصلت إلى (27) حلقة "تحفيظ عن بعد" من الخارج، وقد بلغ عدد الملتحقين بها (530) دارسًا من مختلف دول العالم في الشهرين الأولين لإطلاق البرنامج، وذلك فضلًا عن (66) حلقة تحفيظ عن بعد داخل مصر تضم (1648) دارسًا؛ مما يؤكد الإقبال الكبير على هذه الحلقات، والتي نعمل على التوسع فيها، وبخاصة حلقات التحفيظ عن بعد للراغبين من مختلف دول العالم.