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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بتصميمات فاخرة.. هونر تتعاون مع Porsche Design لتقديم هواتف Honor Magic6

هواتف Honor Magic6
هواتف Honor Magic6

كشفت تقارير أن هواتف Honor Magic6 من شركة “هونر” الصينية ستحصل على تصميمات فاخرة وأنيقة للغاية، وذلك بعدما أعلنت شركة Honor وشركة التصميم الفاخرة Porsche Design مؤخرًا عن اتفاق للتعاون في تصميمات الهواتف الذكية المتطورة القادمة.  

 

وبحسب تقرير من موقع GSMArena فإنه من المحتمل أن تكون نماذج Porsche Design الأولى هي سلسلة هواتف هونر القادمة والتي تضم هاتفي Honor Magic6 و Honor Magic6 Pro. 

ومن المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة هواتف Honor Magic6 في في يناير المقبل، حيث ستحصل الهواتف على شعار الشركتين معًا على ظهر الهواتف إلى جانب الكاميرات الخلفية والتي ستحظى بتصميم دائري الشكل. 

وستأتي هواتف Honor Magic6 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع OLED مع جودة عرض QHD، ونوتش على شكل ثقب صغير مخصصة للكاميرا الأمامية والتي ستكون مزدوجة، بالإضافة إلى كاميرا تكبير بيريسكوب بدقة 160 ميجابكسل. 

 

وستعمل هواتف Honor Magic6 بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية، مع شريحة رسومات وأمان مخصصة، مع بطارية ضخمة تدعم الشحن السلكي بقوة 66 وات. 

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