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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

برشلونة يسقط في فخ التعادل أمام فالنسيا بالدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

سقط برشلونة في فخ التعادل الإيجابي أمام مضيفه فالنسيا 1-1، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 17 من عمر الدوري الإسباني.

وتقدم برشلونة عن طريق جواو فيليكس في الدقيقة 55، وتعادل فالنسيا عن طريق هوجو جومايون في الدقيقة 70.

وأعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، تشكيل فريقه في مواجهة فالنسيا، على ملعب ميستايا، ضمن مباريات الجولة 17 من عمر الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل برشلونة، البدء بجميع عناصر الخبرة، على أمل استعادة ذاكرة الانتصارات، بعد الخسارة في آخر مباراتين أمام جيرونا ورويال أنتويرب.

ويقود هجوم الفريق الكتالوني، الثلاثي روبرت ليفاندوفسكي وجواو فيليكس ورافينيا.


وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:  

بينيا - بالدي - أراوخو - كوندي - كانسيلو - إلكاي جوندوجان - دي يونج - بيدري - رافينيا - فيليكس - ليفاندوفسكي

فيما جاء تشكيل فالنسيا كالآتي:

ممارداشافيلي - تيري كوريا - ماسكويرا - دياكابي - خيسوس فازكيز - هوجو جونزاليس - بيبيلو - فران بيريز - دييجو لوبيز - ياريمتشيوك - هوجو دورو

ويحتل برشلونة، المركز الرابع برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المرتبة 11 برصيد 19 نقطة.

فالنسيا برشلونة الدوري الإسباني جواو فيليكس تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة

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