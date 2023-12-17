عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على جنوب غزة

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهداف إسرائيلي لحي الجنينة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأضافت أن أطقم الدفاع المدني انتشلت عدداً من الضحايا والمصابين من تحت ركام المنزل الذي تم استهدافه، مشيرةً إلى أن المدفعية الإسرائيلية جددت قصفها لعدة محاور شرق ووسط خان يونس.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ 7 أكتوبر الماضي، ارتفع إلى 19 ألفًا و88 ضحية، مشيرة إلى أن عدد الجرحى بلغ 54 ألفاً و450.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي، أن نحو 18 ألفًا و800 شهيدًا تم تسجيلها في قطاع غزة، 70% منهم من النساء والأطفال، كما أصيب أكثر من 51 ألف شخص، مع وجود عدد كبير في عداد المفقودين.

ولفتت إلى أن من بين الضحايا، أكثر من 300 من العاملين في القطاع الصحي، و86 صحفيًا، ونحو 35 من طواقم الدفاع المدني، و135 موظفًا في الأونروا.