البنتاجون تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية للحوثيين

صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع "سيمفور" نقلا عن مسؤولين: "يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن"، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن "الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية".

في الوقت نفسه، أشارت مصادر الموقع إلى أنهم يدرسون إمكانية شن ضربات عسكرية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى بدء “حرب أوسع ضد إيران ووكلائها”.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، يوم الجمعة، إن إيران يجب أن تتخذ إجراءات لإنهاء التهديد الذي يشكله الحوثيون على الشحن البحري في البحر الأحمر.

وسبق أن رفضت طهران تصريحات دول غربية، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، بشأن تورط إيران المزعوم في هجمات شنتها حركة الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وشددت إيران على أن "جماعات المقاومة" في الشرق الأوسط، مثل الحوثيين، لا تتلقى أي تعليمات من إيران ولا تلتزم بها، "وهذه الجماعات تتخذ قراراتها وتتصرف بناء على مبادئها وأولوياتها الخاصة، فضلا عن مصلحة بلدهم وشعبهم".