كأس العالم للأندية.. تعرف على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

كشف الإعلامي محمد فاروق حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بـ كأس العالم للأندية.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه بموقع فيسبوك: مارسينياك يدير مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏