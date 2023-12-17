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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية.. تعرف على حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد فاروق حكم مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بـ كأس العالم للأندية.

وكتب محمد فاروق عبر حسابه بموقع فيسبوك: مارسينياك يدير مباراة الأهلي وفلومينينسي في كأس العالم للأندية.

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز مساء اليوم الجمعة على اتحاد جدة ‏السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول ‏إلى نصف نهائي البطولة.‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية 4 مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ ‏البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، ‏وصولًا لنصف النهائي في مونديال الأندية.‏

الاهلي وفلومينيسي كأس العالم للاندية الإعلامي محمد فاروق

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