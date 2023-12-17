حظى بشعبية وحب كبير.. اتحاد المصريين بالخارج يعلن موعد جنازة أمير الكويت

قال علاء سليم، الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج من الكويت، إنه تم تحديد ميعاد جنازة أمير الكويت نواف الأحمد، وهي اليوم الأحد في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، موضحا أن الجميع يترقب الصلاة بمسجد بلال بجانب القصر.

وأضاف «سليم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، أن أمير الكويت الراحل نواف الأحمد له مكارم كثيرة مع الجميع، لذلك الجميع حريص على الحضور وصلاة الجنازة صباحا.

واحد من حكماء العرب

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين في الخارج، إلى أن أمير الكويت نواف الأحمد حظى بشعبية وحب كبير لدى الجاليات ويعتبروه واحد من حكماء العرب، مؤكدا أن أمير الكويت لم يظلم أي مقيم أو وافد في عهد أمير الكويت نواف الصباح .

