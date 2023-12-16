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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

 حدادًا على أمير الكويت الشيخ نواف| تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة بموسم الرياض

صدى البلد

 

 

نشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا للمرئيات والصوتيات خبرا يفيد تأجيل حفل الفنان ماجد المهندس في موسم الرياض، حدادًا على أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.

وكتبت شركة روتانا عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة، نظرًا لوفاة المغفور له بإذن الله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.. تم تأجيل حفل ليلة البرنس والعمالقة، والمقرر تنظيمه بتاريخ 22 ديسمبر من الشهر الجاري، وسيتم تحديد الموعد المناسب لاحقًا.

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 وكان قد أعلن الفنان ماجد المهندس عن إحياء حفل غنائي ساهر، ليلة الجمعة 22 ديسمبر الجاري، على مسرح محمد عبده أرينا ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية. 

ويقود الفرقة الموسيقية بحفل ماجد المهندس، المايسترو مدحت خميس، وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -عبر حسابها الرسمي بتطبيق إنستجرام-عن طرح تذاكر الحفل قريبا.

أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية جننت قلبي، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، يوم 25 أغسطس الماضي. 

أغنية جننت قلبي لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب.

 

 

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