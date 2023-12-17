عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: 51% من الشباب الأمريكيين يؤيدون «نهاية إسرائيل» لحل الصراع

أرشيفية
أرشيفية

كشفت استطلاع جديد أجراه باحثون من جامعة هارفارد وشركة هاريس بول لاستطلاعات الرأي في الولايات المتحدة الأمريكية، أن 51% من الشباب الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاماً يعتقدون أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو نهاية دولة إسرائيل وتسليمها إلى حماس والفلسطينيين.

وفي استطلاع سابق أجري مباشرة بعد الهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته حركة حماس، كان 26% فقط من الشباب يشغلون هذا الموقف، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

ووفقا للاستطلاع قال 32% من الشباب الذين شملهم الاستطلاع أنهم يؤمنون بحل الدولتين، و17% يعتقدون أنه ينبغي الطلب من الدول العربية استيعاب السكان الفلسطينيين. وهذا على النقيض من الفئات العمرية الأخرى التي شملها الاستطلاع، والتي فضلت بوضوح حل الدولتين.

ويعتقد 4% فقط من الأمريكيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكثر أنه يجب وضع حد لدولة إسرائيل.

وعندما سئلوا من تؤيدون في الصراع، أجاب نصف الشباب - لصالح حماس. وفي الفئات العمرية الأخرى هناك تأييد لإسرائيل، ومن بين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق فإن 96% يؤيدون إسرائيل مقارنة بـ 4% لحماس.

الأغلبية المطلقة من الشباب في الولايات المتحدة (60%) تعتقد أن الهجوم الذي نفذته حماس كان عملا مبررا، نتج عن المحنة التي يعيشها الفلسطينيون وأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضدهم. بل إن نسبة أكبر (67%) من الشباب تعتقد أن اليهود ظالمون.

كما أن مستوى الأهمية التي يوليها الأمريكيون للصراع آخذ في التناقص، وفي الاستطلاع السابق، قال 12% من المشاركين أن هذه هي القضية الأكثر أهمية التي تواجه الولايات المتحدة اليوم، ولكن في الاستطلاع الحالي، ذكر 7% فقط ذلك.

وبحسب الصحيفة العبرية فأن المسألة بالنسبة لهم لا تقل أهمية عن السلامة المدرسية، وتشغلهم قليلاً أكثر من فيروس كورونا. وعلى رأس قائمة القضايا التي تشغل الرأي العام في الولايات المتحدة: التضخم وارتفاع الأسعار (33%)، والهجرة (28%)، والتوظيف (23%)، والجريمة والمخدرات (18%).

استطلاع جامعة هارفارد الولايات المتحدة الامريكية الشباب الأميركيين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صلح ولم الشمل.. رد فعل مفاجئ من شيرين عبد الوهاب بعد طلاقها

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

استعدوا للشتاء الحقيقي.. بيان مهم من مركز المناخ بشأن طقس الخميس المقبل

أجلوا السفر فورا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

مقابل 500 ألف دولار.. الزمالك يقرر بيع لاعب الفريق

3 ظواهر جوية تضرب البلاد .. الأرصاد تحذر

ابنتي تخوض المساكنة.. تصريحات جريئة وصادمة لـ يوري مرقدي

ترشيحاتنا

صحف الكويت تبرز نعي الرئيس السيسي للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

الضرائب: عدم إصدار فواتير وإيصالات إلكترونية جريمة تهرب يُعاقب عليها القانون

بوتين: كان لدى اعتقاد خاطئ بشأن الغرب بسبب سذاجتى وطيبة قلبي

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو لا يمكن أن يستمر في منصبه

صحيفة عبرية تسخر من هدف قضاء جيش الاحتلال على السنوار

أقوى موبايل في العالم.. سعر Iphone 15 Pro Max في الإمارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت تايجر.. رانيا يوسف تثير الجدل في أحدث ظهور | شاهد

هذا ما يحدث بالطقس اليوم.. ورسميًا بدء فصل الشتاء بهذا الموعد

فستان جريء.. سارة سلامة تثير الجدل بإطلالتها عبر إنستجرام | شاهد

بإطلالة ناعمة.. جلسة تصوير زفاف أسماء أبو اليزيد تثير الجدل | شاهد

فيديو

استثمارات بـ19 مليار دولار و150 اتفاقية.. علاقات طيبة جمعت مصر والكويت بحكم «نواف»|فيديوجراف

«متأكشنهاش تاني يا وليد».. جمهور الأهلي روّق وليد الفراج بعد هزيمة الاتحاد| فيديوجراف

بعد استشهاد عائلته بشهر ونصف.. إصابة المراسل وائل الدحدوح ووفاة زميله سامر أبو دقة|فيديوجراف

مش هتيجي جنبي تاني.. تطورات الاعتداء على أرملة وائل الإبراشي بعد القبض على المتهمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ