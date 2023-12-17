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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتراف إسرائيلي بقوة المقاومة الفلسطينية .. والمعارك قد تستمر طويلا

المقاومة
المقاومة

قالت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية أن الاحتلال يواجه مشكلات كبيرة في معارك غزة حيث يبدو النصر بعيدا حتى الآن.
وتقارب معارك غزة فترة ال٣ أشهر لكن لا شيئ حتى الآن يقول أن الجيش الصهيوني يتقدم كما هو متوقع.

واعتبرت الصحيفة أن حركة المقاومة حماس تبدو كجيش لا ينتهي وما زال الطريق طويلًا لحسم المعركة في قطاع غزة.
ووفق ذلك فقد تتجاوز إدارة نتنياهو المواعيد التي ضربتها لهم إدارة بايدن بالانتهاء من الحملة العسكرية في أول العام المقبل.

واليوم قال الجيش الإسرائيلي انه جرى  مقتل ضابط وجندي وإصابة ضابطين وثلاثة جنود بجروح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة.

 

 

إصابة ضابطي الإسرائيلي الجيش الصهيوني احتلال إدارة بايدن

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