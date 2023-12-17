مذهل.. علماء يصممون جهاز كمبيوتر يعمل بأنسجة المخ البشري

بدأ الكثير منا يتساءل متى سيأتي اليوم الذي تصبح فيه أجهزة الكمبيوتر أكثر ذكاءً من البشر، ولكن في الحقيقة لا يوجد جهاز كمبيوتر أقوى من الدماغ البشري.

ويرجع ذلك إلى كفاءة الخلايا العصبية في العمل كمعالج وجهاز ذاكرة لحفظ المعلومات، بدلاً من الوحدات المنفصلة ماديًا في معظم أجهزة الحوسبة الحديثة.

كما يضم الدماغ البشري ما يصل إلى 86 مليار خلية عصبية، وما يقرب من كوادريليون من المشابك العصبية.

جهاز Brainoware

وعلى مر السنين، كانت هناك محاولات لجعل أجهزة الكمبيوتر تعمل مثل المخ البشري. والآن أصبح هناك خطوة جديدة تدفع هذا المسعى إلى الأمام. وذلك من خلال جهاز كمبيوتر "Brainoware" الذي يقوده فريق المهندس "فينج جو" من جامعة إنديانا بلومنجتون الأمريكية، بحسب ما ورد في موقع indy100 البريطاني.

ولاختبار هذا الجهاز، أعد الفريق أسلوبًا لتغذية الكمبيوتر بمهام متعلقة بالمخ البشري مثل التعرف على الكلام ومسائل رياضية مثل التنبؤ بالمعادلات غير الخطية.

تلخصت نتيجة الاختبار في أنه على الرغم من كونه يعمل إلا أنها كان أقل دقة إلى حد ما من جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي.

وقد حذر باحثون من جامعة جون هوبكنز في تعليق نشرته مجلة Nature Electronics من أهمية مراعاة الاعتبارات الأخلاقية عند التوسع في هذه التكنولوجيا.

عضويات دماغية وأقطاب كهربائية

ويتكون كمبيوتر Brainoware - باستخدام نوع من الشبكة العصبية الاصطناعية المعروفة باسم الحوسبة الاحتياطية -من عضويات دماغية متصلة بأقطاب كهربائية دقيقة عالية الكثافة. كما بُرمِج كمبيوتر Brainoware على أن يرسل التحفيز الكهربائي معلومات إلى العضو العضوي قبل أن يقوم الجهاز بإخراج حساباته في شكل نشاط عصبي.

ولتوضيح نظام عمل الكمبيوتر الذي يعمل بأنسجة المخ البشري، أعطى الباحثون جهاز Brainowareأكثر من 200 مقطع صوتي لـ8 متحدثين ذكور يقومون بإصدار أصواتًا متحركة يابانية وطلبوا منه تحديد متحدث معين.

وبعد يومين فقط من تدريب برنامج Brainoware، تمكن الكمبيوتر من تحديد المتحدث الصحيح بدقة تصل إلى 78%.