حزب الله يعلن استهداف قوة عسكرية إسرائيلية وتحقيق إصابات مؤكدة

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد انه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، :"نتعرض لمواقف غير مسبوقة في قطاع غزة وجنودنا يمرون بأوقات عصيبة هناك".

كان قد أفاد نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الأحد، بوقوع 19 شـهيدا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاحد، بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم إلى 4 أشخاص.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، باستشهاد مصاب جراء منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس بطولكرم.