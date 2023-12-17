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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوتين: كان لدى اعتقاد خاطئ بشأن الغرب بسبب سذاجتى وطيبة قلبي

صدى البلد

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه كان لديه اعتقاد ساذج في بداية القرن يتلخص في أن العالم كله بات يفهم أن روسيا أصبحت مختلفة ولا توجد أسباب للمواجهة.

 

وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة تلفزيونية نقلتها نوفوستي قائلا :"كان هناك بعض السذاجة، سأخبركم بصدق تام، حتى لو نظرنا إلى الوراء، على الرغم من أنني عملت لمدة 20 عاما تقريبا في الأجهزة الأمنية والاستخبارات الخارجية السوفيتية، وعلى الرغم من أنني كنت فيما بعد نائب عمدة بطرسبورغ، ومن ثم في منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي، وأمين مجلس الأمن وحتى رئيس الحكومة، في المرحلة الأولى، كنت لا أزال أملك فكرة ساذجة تتلخص في أن العالم كله، وخاصة ما يسمى بالعالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا، ويدرك فعلا أنها أصبحت دولة مختلفة، ولم تعد هناك أي مواجهة أيديولوجية، مما يعني أنه لم يوجد أساس للمواجهة".

 

وأوضح بوتين: "لكنني، بسذاجتي وطيبة قلبي، اعتقدت أن هذا كان مجرد جمود في التفكير والعمل - لقد اعتادوا على محاربة الاتحاد السوفيتي وهاهم يستمرون في ذلك".

 

واكد الرئيس بوتين على أنه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي، أراد الغرب تدمير روسيا، وفي رغبته في تدمير الاتحاد الروسي، أراد إخضاع بلادنا.
 

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