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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العمل الفدائي.. سرايا القدس تستهدف 4 آليات إسرائيلية

صدى البلد

أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد ، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.


وأعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد انه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحقيق إصابات مؤكدة.

وقال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، :"نتعرض لمواقف غير مسبوقة في قطاع غزة وجنودنا يمرون بأوقات عصيبة هناك".


وأفاد نبأ عاجل نقلته العربية، اليوم الأحد، بوقوع 19 شـهيدا من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمالي غزة.

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