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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أمين صندوق الأهلي: قادرون على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

خالد مرتجى
خالد مرتجى

أشاد خالد مرتجي، أمين صندوق الأهلي، رئيس بعثة فريق الكرة المشاركة في كأس العالم للأندية ‏بالسعودية، بالسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، ووصفه بأنه من أفضل ‏المدربين، ويرغب في تحقيق إنجاز له ‏على المستوى الشخصي.‏

أمين صندوق الأهلي: قادرون على الوصول لنهائي كأس العالم للأندية

مرتجى: نخوض كأس العالم في بلدنا الثاني.. وتعلمنا الحفاظ على قيم ومبادئ ‏الأهلي

وأضاف مرتجي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: «الكابتن محمود الخطيب وكافة المنظومة القائمة على شئون الكرة داخل النادي لا تتوانى في دعم الفريق. ‏لدينا قائمة مدججة باللاعبين ودائمًا ما أقول إننا نمتلك فريقين وليس فريقًا واحدًا وجميع ‏الإمكانات متاحة أمام كولر لتحقيق النجاح».‏

وواصل رئيس بعثة الأهلي حديثه: «جماهير الأهلي الأهم في حسابات كولر الذي يعمل 18 ‏ساعة في اليوم من أجل إسعادهم، وأعلم مدى رغبته في تحقيق إنجاز في تاريخه مع الأهلي، ‏الذي دائمًا ما يصنع النجوم والأبطال».‏

الأهلي : نتيجة مباراة اتحاد جدة تكليل للجهود الكبيرة

وشدد رئيس بعثة الأهلي على أن نتيجة مباراة اتحاد جدة تكليل للجهود الكبيرة التي بذلها ‏الجميع، وأن الفريق حقق هدفه وحسم تأهله إلى نصف نهائي البطولة.‏

وأضاف: «مباراة نصف النهائي أمام فلومينينسي غدًا الإثنين خطوة مهمة وفارقة بعد ‏الفوز على اتحاد جدة في عقر داره، وهو ما سيمنح الفريق الدافع القوي من أجل الفوز على ‏بطل كوبا ليبرتادوريس، واللعب على المركز الأول أو الثاني في كأس العالم للأندية، وهو أمر ‏سيكون بمثابة إنجاز كبير».‏

وأوضح مرتجي أن الأهلي هو الأول في مجموعته بدوري أبطال إفريقيا، ويسير بخطوات ‏جيدة على المستوى المحلي، وأن النتائج قد تكون مؤخرًا ليست على قدر طموحات جماهير ‏الأهلي، إلا أن وجود الفريق في كأس العالم للأندية سيكون انطلاقة لعودة الانتصارات والفرحة لجماهير الأهلي.

واختتم خالد مرتجي تصريحاته بالتأكيد أن الجميع داخل الأهلي يعملون على قلب رجل ‏واحد، وأن لاعبي الفريق يدركون حجم وقيمة قميص النادي، وأن الأهلي قادر على تحقيق إنجاز الوصول إلى نهائي مونديال الأندية.

الأهلى كأس العالم للاندية كولر الخطيب رئيس بعثة الأهلي

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