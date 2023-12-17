حزب الله اللبناني يعلن استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب

أعلن حزب الله اللبناني في نبأ عاجل نقلته صحف لبنانية، اليوم الأحد إنه استهدف جنود الاحـتلال الاسرائيلي في موقع بركة ريشا جنوب لبنان.

وأعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد ، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.

وقال حزب الله اللبناني، اليوم الأحد انه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحقيق إصابات مؤكدة.

كان قد قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، :"نتعرض لمواقف غير مسبوقة في قطاع غزة وجنودنا يمرون بأوقات عصيبة هناك".