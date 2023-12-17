محاولة إطلاق نار في الخليل.. وتدخل عاجل من القوات الإسرائيلية

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن هناك محاولة لإطلاق نار في الخليل، ولكن حدثت دون وقوع إصابات والقوات الأمنية تجري عمليات تمشيط بالمنطقة.



وأعلن حزب الله اللبناني في نبأ عاجل نقلته صحف لبنانية، اليوم الأحد أنه استهدف جنود الاحـتلال الإسرائلي في موقع بركة ريشا جنوب لبنان.



وكانت قد أعلنت "سرايا القدس"، اليوم الأحد ، استهداف 4 آليات عسكرية إسرائيلية بقذائف الـ "تاندوم" وعبوات "العمل الفدائي" في محاور جباليا وتل الزعتر والتوام في قطاع غزة.



وقال حزب الله اللبناني، إنه استهدف قوة عسكرية إسرائيلية في موقع بركة ريشا ومحيط موقع حانيتا على الحدود اللبنانية الجنوبية وتحقيق إصابات مؤكدة.



كان قد قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد: "نتعرض لمواقف غير مسبوقة في قطاع غزة وجنودنا يمرون بأوقات عصيبة هناك".