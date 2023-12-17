انتشال 23 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا جراء قصف إسرائيلي

أفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، بانتشال 23 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم إلى 4 أشخاص.



وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، باستشهاد مصاب جراء منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس بطولكرم.



وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، قائلا إن :"قوات الاحتلال اعتقلت مصابا يبلغ من العمر 16 عاما نقلته طواقمنا من مكان القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم".



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهداف إسرائيلي لحي الجنينة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.