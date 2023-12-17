قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتي الخيام وكروم الزيتون جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، بأن قصفًا مدفعيًا إسرائيليًا استهدف بلدتي الخيام وكروم الزيتون جنوب لبنان.

قال الدكتور هيثم أبوسعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تعاني من انشقاقات كبيرة بشأن تعاملها مع الحرب الإسرائيلية في غزة، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتحقيق تسوية شاملة من خلال حل الدولتين.

استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية

وكشف الدكتور هيثم أبوسعيد ، خلال مداخلة هاتفية عبر النشرة الإخبارية على قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ليس في مصلحة إسرائيل أو الولايات المتحدة.