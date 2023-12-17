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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب قلة الإمكانيات.. طاقم مستشفى جباليا يجرون عمليات جراحية وبتر دون تخدير

صدى البلد

قالت وسائل إعلام عربية، اليوم الاحد، أن هناك تكدس للجرحى والأطباء في مركز جباليا الطبي شمالي غزة ويضطرون لإجراء عمليات جراحة وبتر للأعضاء في دون تخدير.


وأفاد نبأ عاجل نقلته وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد بانتشال 23 شهيدًا من تحت أنقاض منزل عائلة في جباليا شمالي غزة جراء قصف إسرائيلي.


وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الاحد، بارتفاع عدد قتلى الاقتحام الإسرائيلي لمخيم نور شمس بطولكرم إلى 4 أشخاص.


وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الاحد، باستشهاد مصاب جراء منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الدخول لمخيم نور شمس بطولكرم.


وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، قائلا إن :"قوات الاحتلال اعتقلت مصابا يبلغ من العمر 16 عاما نقلته طواقمنا من مكان القصف داخل مخيم نور شمس في طولكرم".
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم إن عشرات الشهداء والجرحى سقطوا في استهداف إسرائيلي لحي الجنينة بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

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