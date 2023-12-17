روسيا تدمر مركز قيادة اللواء 47 الأوكراني ومستودعات مطار كاناتوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية دمرت مركز قيادة اللواء 47 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات مطار كاناتوف.



كان قد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، إنه كان لديه اعتقاد ساذج في بداية القرن يتلخص في أن العالم كله بات يفهم أن روسيا أصبحت مختلفة ولا توجد أسباب للمواجهة.



وأضاف الرئيس الروسي في مقابلة تلفزيونية نقلتها نوفوستي قائلا :"كان هناك بعض السذاجة، سأخبركم بصدق تام، حتى لو نظرنا إلى الوراء، على الرغم من أنني عملت لمدة 20 عاما تقريبا في الأجهزة الأمنية والاستخبارات الخارجية السوفيتية، وعلى الرغم من أنني كنت فيما بعد نائب عمدة بطرسبورغ، ومن ثم في منصب مدير جهاز الأمن الفيدرالي، وأمين مجلس الأمن وحتى رئيس الحكومة، في المرحلة الأولى، كنت لا أزال أملك فكرة ساذجة تتلخص في أن العالم كله، وخاصة ما يسمى بالعالم المتحضر يفهم ما حدث لروسيا، ويدرك فعلا أنها أصبحت دولة مختلفة، ولم تعد هناك أي مواجهة أيديولوجية، مما يعني أنه لم يوجد أساس للمواجهة".