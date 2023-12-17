تسليم نظارات طبية ضمن أعمال قافلة لأمراض العيون برأس غارب

بدأت القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون في مدينة رأس غارب، بالتعاون بين السلطات المحلية وإحدى شركات طاقة الرياح، بمشاركة فعّالة من مؤسسة “صناع الخير”.

وأعلن اللواء ممدوح نديم، رئيس المدينة، اليوم الأحد، عن استكمال فعاليات الحملة التي شملت تقديم رعاية صحية خاصة لسكان القرى المجاورة.

وفي إطار الجهود الرامية لتحسين الرعاية الصحية، تم توزيع 19 نظارة طبية على أهالي قرية الزعفرانة ومنطقة عرب عايش الذين تم فحصهم خلال القافلة الطبية.

كما شملت الحملة توزيع 320 نظارة طبية إضافية لأهالي رأس غارب في مقر الوحدة المحلية، حيث تم فحصهم ضمن أعمال القافلة الطبية في وحدة الأمل الصحية.

يأتي هذا النشاط ضمن الجهود الرامية لتقديم الرعاية الصحية الشاملة للمجتمع المحلي، وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.