محافظ كفر الشيخ: رفع 1107 أطنان من المخلفات بـ14 مركزًا ومدينة

قال محافظ كفرالشيخ جمال نور الدين إنه تم رفع 1107 أطنان من المخلفات الصلبة والقمامة والأتربة من 14 مركزًا خلال حملات النظافة ورفع الإشغالات التي نفذتها الوحدات المحلية بالقرى والمدن.

وأضاف المحافظ - في بيان اليوم /الأحد/ - أنه تم رفع هذه المخلفات من مراكز (كفرالشيخ، وبلطيم، وقلين، والبرلس، ومصيف بلطيم، وبيلا، ودسوق، وفوه، والحامول، والرياض، وسيدي غازي، ومسير، ومطوبس وسيدي سالم).

وتابع جهود الوحدات المحلية من حيث تقليم وتهذيب الأشجار، وتطهير شبكات صفايات الأمطار وخطوط الصرف الصحي، وحركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الأجرة وخاصة طلاب الجامعة ذهابًا وإيابًا بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن، وذلك بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.

