ارتدى علم بلادهم.. رئيس كولومبيا يستقبل طلابًا فلسطينيين في القصر الرئاسي |شاهد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاحد، صورة تجمع رئيس كولومبيا غوستافو بِترو مرتديا العلم الفلسطيني مع طلاب فلسطينيين التقى بهم بالقصر الرئاسي في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

كان قد هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو، بعد تصريحاته ضد الاحتلال، واصفًا إياها بأنها تعكس في الأساس الافتقار إلى المعرفة.

وقال كوهين عبر حسابه بمنصة "إكس" إن الهجمات التي لا أساس لها والمعادية للسامية التي يشنها الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو ضد إسرائيل تعكس في الأساس الافتقار إلى المعرفة والعمى الأخلاقي.