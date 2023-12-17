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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

قومي المرأة يختتم فعاليات البرنامج التدريبي"منهجية الإدخار والإقراض والتثقيف المالي" بـ قنا

صدى البلد

اختتم المجلس القومي للمرأة، فعاليات البرنامج التدريبي "منهجية الإدخار والإقراض والتثقيف المالي " بمحافظة قنا، واستهدف الميسرات والمشرفات الميدانيات بالمشروع بمراكز ( دشنا / الوقف ) .

ويأتي ذلك في إطار مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي- ضمن برنامج الشمول المالي الذي ينفذه المجلس القومى للمرأة ضمن أنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية ، والمبادرة الرئاسية حياة كريمة. 

وهدف التدريب الى توضيح أهداف مجموعات الادخار والإقراض ، وتضمن عددا من الموضوعات منها كيفية إدارة المجموعات وتكوين الجلسات بها ووضع ميثاق لعمل المجموعة ، وإجراء الانتخابات للأعضاء بداخلها ، بالاضافة الي جلسة مخصصة عن مهارات المدرب ، وأهمية الشمول المالي وتحديد الأهداف ، والادخار والموازنة، وأنواع المخاطر المالية وكيفية تجنبها. 
 

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