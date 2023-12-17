عرض واحد غير متوقع.. وفاة اليوتيوبر "فالنتينو" بسرطان اللسان| تفاصيل

توفى مساء الخميس الماضى اليوتيوبر والتيك توكر الشهير "عبد الرحمن مرسى" الشهير بـ"فالنتينو"، عن عمر يناهز الـ25 عاما، وذلك بسبب إصابته بورم فى اللسان.

أعراض سرطان اللسان

قد لا يسبب سرطان اللسان أي أعراض في البداية، ولكن أحيانًا يكتشفه الطبيب العام أو طبيب الأسنان الذي يفحص الفم بحثًا عن أي مؤشرات على الإصابة بالسرطان كجزء من الفحص.

عندما يحدث سرطان اللسان في الفم، تكون العلامة الأولى غالبًا عبارة عن قرحة لا تلتئم على اللسان، وقد تشمل الأعراض الأخرى ألمًا أو نزيفًا في الفم ووجود كتلة على اللسان أو تضخم حجمه.

بقع حمراء أو بيضاء على اللسان أو بطانة الفم.

التهاب في الحلق لا يزول.

الشعور كما لو أن هناك شيئًا ما في الحلق.

خَدَر في الفم أو اللسان.

صعوبة أو ألم في المضغ أو البلع أو تحريك الفكين أو اللسان.

تورم الفك

تغير في الصوت