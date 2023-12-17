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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اشتباكات عنيفة بأسلحة رشاشة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في مزارع شبعا

صدى البلد

أفاد نبأ عاجل نقلته فضائية العربية، اليوم الأحد، بوقوع اشتباكات عنيفة بأسلحة رشاشة بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في مزارع شبعا المحتلة.

وكان قد أعلن مجاهدو القسام، اليوم الاحد، استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام أنها قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.
واضافت سرايا القدس في بيانها عبر تلجرام أنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

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