صفارات الإنذار تدوي في الجليل الأعلى عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أفادت قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية بدوي صفارات الإنذار في "مرجليوت" بالجليل عند الحدود اللبنانية.

وكان قد أعلن مجاهدو القسام، اليوم الاحد، استهداف تجمع لجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وقالت كتائب القسام أنها قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأعلنت سرايا القدس، اليوم الأحد أنها قصفت مستوطنات صوفا وحوليت في غلاف غزة برشقات صاروخية.

واضافت سرايا القدس في بيانها عبر تلجرام أنها قصفت الحشود العسكرية الإسرائيلية في "جحر الديك" و"شرق المغازي" و"الشركة الهندسية" في قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.