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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم: افتتاح مهرجان المسرح الرابع عشر للعروض القصيرة

بعض عروض مسرح جامعة
بعض عروض مسرح جامعة الفيوم

 

افتتح الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، فعاليات مهرجان المسرح الرابع عشر للعروض القصيرة على مستوى كليات الجامعة _ ديسمبر ٢٠٢٣ ، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب.

 

بحضور أ.د محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأ.د عرفة صبري حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وأ.د عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنميةالبيئة، وعدد من السادة عمداء الكليات ووكلائها، وأ.د وائل طوبار المنسق العام للانشطة الطلابية بالجامعة، وأعضاء هيئة التدريس، والطلاب، وأعضاء لجنة التحكيم التي يترأسها الفنان محمود الحديني، وعضوية الفنانة سهر الصايغ، والمخرج إسلام إمام، وذلك اليوم الأحد ألموأفق ١٧ / ١٢ / ٢٠٢٣، بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

 

أكد أ.د ياسر مجدي حتاته أنه إيمانًا بالدور الأكاديمي والتنويري والثقافي الذي يقع على عاتق جامعة الفيوم، وحرصًا على الاهتمام بأبنائها من الطلاب في كافة الجوانب، فإن الجامعة تشهد زخمًا فيما يتم تنظيمه وإقامته من فعاليات وأنشطة خلال الآونة الحالية، الأمر الذي ينعكس بدوره على تعاظم مكانة وعلو شأن جامعة الفيوم على مستوى كافة المجالات.

 

وأشار سيادته إلى أن جامعة الفيوم تؤمن بأهمية دور المسرح الذي يحقق الكثير من الأهداف من حيث اكتساب رؤى جديدة، وتعزيز العمل بروح الفريق، وتنمية قيم الإبداع وإثبات الذات، وتحقيق السلامة الروحية والسلوكية لدى الشباب الجامعي، مشيدًا بحرص لجنة التحكيم على المشاركة، وبما يبذلونه من جهد وتدقيق، خلال المراحل المختلفة للمهرجان، من أجل التقييم واختيار العروض المسرحية الفائزة.

 

كما أوضح أ.د محمد فاروق الخبيري أن إدارة جامعة الفيوم تحرص على تنظيم مهرجان المسرح بشكل سنوي، مع تقديم كافة اوجه الدعم ليخرج بالشكل المطلوب وعلى أعلى مستوى.

 

وأضاف سيادته أن مهرجان المسرح للعروض القصيرة يحظى بلجنة تحكيم تتمتع بالثراء والتاريخ الفني الحافل، ويشارك خلاله ١٣ كلية ومعهد على مستوى الجامعة، متمنيًا النجاح والتوفيق لكافة المشاركين.

 

يذكر أن افتتاح مهرجان المسرح تضمن عرضًا لفن البانتومايم، كما شهد اليوم الأول من المهرجان عروض لمشاركة كليات السياحة والفنادق، والزراعة، والعلوم.

 

 

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