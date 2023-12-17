لاعب سوبر.. تعرف على أولى صفقات الأهلي الشتوية

كشف الإعلامي أمير هشام عن بدء مسئولي الأهلي في تجهيز بديل للفرنسي أنتوني موديست، مهاجم الفريق، خلال الفترة المقبلة، بعد تراجع مستواه وظهوره بالمستوى الغير لائق.

وقال أمير هشام مقدم فى تصريحات تلفزيونية " أن الأهلي اقترب من التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

وواصل هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سوف يتعاقد مع صفقة هجومية تحت السن في يناير المقبل، وأبرز المتاحين جنسيتين الأول غاني والثاني إيفواري".

وأردف أمير هشام: "الأهلي قام بتحضير قائمة أسماء وعرضها على كولر بعد الاستقرار على رحيل موديست، وسوف يتم التعاقد مع مهاجم تحت السن في الميركاتو الشتوي".

على جانب آخر، يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، نظيره فلومينيسي البرازيلي في مواجهة دور نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023، بعد الإطاحة بنظيره اتحاد جده في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.