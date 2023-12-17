الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

أفادت صحيفة “The War Zone”، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول في البنتاجون، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيعلن خلال رحلة إلى الشرق الأوسط، عن الاستعدادات لعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لحماية المصالح الأمريكية في البحر الأحمر.

وتأتي الجهود متعددة الجنسيات التي سيتم الإعلان عنها قريبا لحماية الشحن في البحر الأحمر بعد أن أسقطت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 15 طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين يوم السبت الماضي.

وأفادت مصادر صحيفة “The War Zone”، أنه وفقا للجيش البريطاني، فإن أهداف الطائرات المسيرة الحوثية كانت سفنا تجارية، لكن طاقم المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني رأى في الهجوم تهديدا للسفينة الأمريكية.

وفقا للتقارير، ستسمى العملية “حارس الرخاء”.

وكان البنتاجون أرسل مؤخرا مجموعة ضاربة مع حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية دوايت أيزنهاور إلى خليج عدن وسط الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة أنصار الله (الحوثيون) الحاكمة في شمال اليمن على السفن في البحر الأحمر، حسبما ذكرت بوليتيكو نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم.

وقال أحد المسؤولين، لصحيفة “بوليتيكو” “نشر البنتاجون في الأيام الأخيرة مجموعة حاملة طائرات هجومية بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على الهجمات”.

وكما قال أحد المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم للصحيفة، فإن الجيش الأمريكي أعطى القادة أيضا الفرصة “لضرب الحوثيين”.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.