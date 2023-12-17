عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي

أفادت صحيفة “The War Zone”، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول في البنتاجون، بأن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، سيعلن  خلال رحلة إلى الشرق الأوسط، عن الاستعدادات لعملية عسكرية ضد الحوثيين في اليمن لحماية المصالح الأمريكية في البحر الأحمر.

وتأتي الجهود متعددة الجنسيات التي سيتم الإعلان عنها قريبا لحماية الشحن في البحر الأحمر بعد أن أسقطت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة 15 طائرة بدون طيار تابعة للحوثيين يوم السبت الماضي.

وأفادت مصادر صحيفة “The War Zone”، أنه وفقا للجيش البريطاني، فإن أهداف الطائرات المسيرة الحوثية كانت سفنا تجارية، لكن طاقم المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني رأى في الهجوم تهديدا للسفينة الأمريكية.

وفقا للتقارير، ستسمى العملية “حارس الرخاء”.

وكان البنتاجون أرسل مؤخرا مجموعة ضاربة مع حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية دوايت أيزنهاور إلى خليج عدن وسط الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة أنصار الله (الحوثيون) الحاكمة في شمال اليمن على السفن في البحر الأحمر، حسبما ذكرت بوليتيكو نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم.

وقال أحد المسؤولين، لصحيفة “بوليتيكو” “نشر البنتاجون في الأيام الأخيرة مجموعة حاملة طائرات هجومية بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على الهجمات”.

البنتاجون تدرس إمكانية توجيه ضربة عسكرية للحوثيين

بالقرب من إسرائيل..البنتاجون يأمر حاملة طائرات أميركية بالبقاء في البحر المتوسط

وكما قال أحد المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم للصحيفة، فإن الجيش الأمريكي أعطى القادة أيضا الفرصة “لضرب الحوثيين”.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

اليمن البنتاجون وزير الدفاع الامريكي أوستن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

تراجع أسعار الذهب أخيرًا بعد قفزات متتالية|وعيار 21 الآن مفاجأة غير متوقعة

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

إجراء عاجل من الأهلي ضد موديست .. اعرف السبب

الفيفا يفاجئ محمد الشناوي بهدية عقب تألقه أمام الاتحاد

موضوعات متعلقة

حزب الله يقصف مواقع جيش الاحتلال الإسرائيلي

الدبابة تشتعل.. شاهد| كتائب القسام تقصف آليات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

عودة الاتصالات إلى قطاع غزة بعد انقطاع كامل لـمدة 4 أيام

تحرك عسكري عاجل من أمريكا بخليج عدن وسط هجمات الحوثيين

زعيم المعارضة الإسرائيلية: نتنياهو فقد ثقة الجميع ولا يستطيع قيادة الحكومة

ضربات قوية.. كتائب القسام: تفجير عبوة ناسفة في 10 جنود إسرائيليين

بسبب دولة واحدة.. توقف عملية انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

تصريحات استفزازية من وزير الأمن القومي الإسرائيلي بعد تدنيس مسجد في جنين

ترشيحاتنا

إصابة جندي إسرائيلي في حادثة طعن بـ رام الله

بعد اشتباك عنيف.. الجيش الإسرائيلي يزعم السيطرة على أجزاء من مدينة خانيونس

4540 معتقلا فلسطينيا في سجون الاحتلال منذ اندلاع طوفان الأقصي

أكبر قيمة للسهم منذ 20 عامًا وإيرادات بقيمة 888 مليون جنيه.. طفرة مالية بمدينة الإنتاج الإعلامي

الجيش الأمريكي يستعد للإعلان عن إطلاق عملية عسكرية ضد الحوثيين

حرارة مدينة مصرية تقترب من الصفر الآن| احذر طقس الساعات القادمة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

سرقة مليوني يورو من الركاب.. لن تصدق ما حدث من موظفي مطار بإسبانيا

اجتماع عاجل للخطيب بجدة.. من هم الراحلون عن الأهلي بعد مونديال الأندية؟

ماذا فعل فينا هؤلاء؟..مقطع فيديو لطفل فلسطيني يفطر القلوب أثناء محاولة إنقاذ أخته

فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

تحذير عاجل من الأرصاد | شبورة وأمطار وظواهر جوية غريبة

كهربا يغيب وموديست يشارك رغم الطرد.. ماذا سيحدث في مباراة الأهلي وفلومينينسي؟ «فيديوجراف»

يسرا: اشتغلت مع يوسف شاهين ومكنتش فاهمة حاجة| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ