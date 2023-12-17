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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة جندي إسرائيلي في حادثة طعن بـ رام الله

أرشيفية
أرشيفية

أفادت القناة الـ12 العبرية، اليوم الأحد، بإصابة جندي من قوات الاحتياط بجيش الاحتلال في حادثة طعن قرب حاجز رنتيس العسكري في رام الله بالضفة الغربية وفرار المنفذ.

وفي وقت سابق، قال جيش الاحتلال إن جنديا إسرائيليا قتل وأصيب اثنان آخران في هجوم بطائرة بدون طيار أصاب جنودا إسرائيليين في منطقة مرجليوت بالقرب من الحدود اللبنانية.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الأدميرال دانيال هاجاري في مؤتمر صحفي مسائي إن طائرتين بدون طيار انطلقتا من الأراضي اللبنانية: تم اعتراض إحداهما بينما أصابت الأخرى جنودًا من الجيش الإسرائيلي.

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وردا على ذلك، قال هاجاري إن الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت أهدافا لحزب الله في جنوب لبنان.

حاجز رنتيس رام الله الضفة الغربية

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