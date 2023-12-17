القاهرة الإخبارية: أوضاع مأساوية في غزة.. والاحتلال يستهدف منزلا بحي الزيتون

قال بشير جبر مراسل "القاهرة الإخبارية" من رفح الفلسطينية، إن الأوضاع مأساوية في قطاع غزة، حيث استهدف الاحتلال منزلا بحي الزيتون وهدمه على رؤوس ساكنيه.

وأضاف جبر، أن الدبابات الإسرائيلية أطلقت قذائف باتجاه مجموعة من المواطنين في تل الهوى وحي الصبرة، كانوا يحاولون الوصول إلى منازلهم، كما أطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار في محيط ملعب اليرموك.

وأوضح أن الاحتلال أيضا استهدف عددا من المنازل في مدينة رفح، ما تسبب في ارتقاء عدد من الشهداء، وتوغلت قوات الاحتلال في خان يونس، وقالت المقاومة إنها تصدت لهذا التوغل، بينما كثفت المدفعية الإسرائيلية من قصفها العشوائي للشريط الحدودي في قطاع غزة.

الزوارق الحربية الإسرائيلية

وذكر جبر أن الزوارق الحربية الإسرائيلية أطلقت وابلا من القذائف العشوائية على طول الشريط الحدودي أيضا، والأوضاع الإنسانية الآن سيئة في المناطق الجنوبية، التي أصبحت مكتظة بعد نزوح 1.7 مليون فلسطيني، ويقيمون في مراكز الإيواء ويفتقدون أدنى مقومات الحياة.