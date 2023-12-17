جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف أهدافا لـ حزب الله في لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مهاجمة خلية تابعة لحزب الله اللبناني، حاولت إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل في منطقة ليفنا الحدودية مع لبنان.

وكان حزب الله اللبناني، أعلن استهداف موقع الراهب التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وأضاف حزب الله: “استهدفنا مقر قيادة مستحدث قرب مستوطنة إيفن مناحم وأوقعنا عددا من القتلى والجرحى”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، إنه إذا رفع حزب الله اللبناني التصعيد درجة واحدة إضافية سنرد بـ 5 أضعاف.

وأضاف جالانت، في حديث مع جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة المطلة: "إذا أراد حزب الله أن يصعد مستوى واحداً، فسنصعد خمسة.. لا نرغب في ذلك، لكننا لن نسمح بإجلاء سكان الشمال أيضاً”.