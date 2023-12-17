وزير الخارجية التركي يناشد أمريكا بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة

وفي نداء دبلوماسي عاجل، ناشد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للتدخل الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى الوضع الإنساني المتدهور بسرعة. كشف هذه المعلومات مصدر دبلوماسي تركي، بحسب ما أوردته رويترز.

وبحسب ما ورد أكد فيدان على الحاجة الماسة لأن تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في وضع حد للأعمال العدائية المستمرة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وتفاقمت الظروف المعيشية للفلسطينيين في المناطق المتضررة.

وكشف المصدر التركي أن الوزير فيدان أبلغ الوزير بلينكن بالتبعات الخطيرة للهجمات الإسرائيلية على الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية. وشهدت المنطقة ارتفاعا في عدد الضحايا وحالات النزوح وتدهورا كبيرا في الظروف المعيشية، مما أثار المخاوف بشأن سلامة السكان المدنيين.

علاوة على ذلك، حث فيدان الولايات المتحدة على ممارسة نفوذها لتسهيل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار قبل بدء المفاوضات للتوصل إلى حل دائم. وشدد المصدر الدبلوماسي التركي على أهمية التزام إسرائيل بالمشاركة في محادثات هادفة، لا سيما معالجة إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.