عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التركي يناشد أمريكا بالتدخل لوقف الهجمات الإسرائيلية في غزة والضفة

صدى البلد

وفي نداء دبلوماسي عاجل، ناشد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الأمريكي، وزير الخارجية أنتوني بلينكن، للتدخل الفوري لوقف الهجمات الإسرائيلية في كل من غزة والضفة الغربية، مشيراً إلى الوضع الإنساني المتدهور بسرعة. كشف هذه المعلومات مصدر دبلوماسي تركي، بحسب ما أوردته رويترز.

 

وبحسب ما ورد أكد فيدان على الحاجة الماسة لأن تلعب الولايات المتحدة دورًا محوريًا في وضع حد للأعمال العدائية المستمرة التي أودت بحياة العديد من الأشخاص وتفاقمت الظروف المعيشية للفلسطينيين في المناطق المتضررة.

 

وكشف المصدر التركي أن الوزير فيدان أبلغ الوزير بلينكن بالتبعات الخطيرة للهجمات الإسرائيلية على الوضع الإنساني في غزة والضفة الغربية. وشهدت المنطقة ارتفاعا في عدد الضحايا وحالات النزوح وتدهورا كبيرا في الظروف المعيشية، مما أثار المخاوف بشأن سلامة السكان المدنيين.

 

علاوة على ذلك، حث فيدان الولايات المتحدة على ممارسة نفوذها لتسهيل التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار قبل بدء المفاوضات للتوصل إلى حل دائم. وشدد المصدر الدبلوماسي التركي على أهمية التزام إسرائيل بالمشاركة في محادثات هادفة، لا سيما معالجة إمكانية التوصل إلى حل الدولتين.

 

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إدارة الأهلي تعلن مفاجأة لـ الزمالك بعد كأس العالم للأندية

زيادة جديدة في المعاشات |اعرف هتزيد كام وموعد صرفها

الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل

بشرى للجمهور| 3 قنوات مفتوحة تعرض مباراة الأهلي وفلومينينسي البرازيلي بكأس العالم للأندية

إجراء جديد من حسام حبيب ضد شيرين عبد الوهاب بعد الانفصال.. تفاصيل

أول رد من أسرة نيرة أشرف على تهديد شقيقتها بالذبـ.ح

بشائر العام الجديد| زيادة الحد الأدنى للأجور ومفاجأة في انتظار المعاشات.. تفاصيل

بيان عاجل من حماس بشأن مستقبل قطاع غزة

ترشيحاتنا

الفيفا يصدم الأهلي ويرفض طلبه قبل مواجهة فلومينينسي| ما هو؟

منظمة التحرير: نتنياهو أدخل الأموال إلى غزة لتغذية الانقسام الفلسطيني

حكاية 13 مليار جنيه تتحملها خزانة الدولة.. ماذا قال وزير المالية عنها؟

جداول امتحانات الترم الأول 2024.. "أولياء أمور مصر" تطالب بمراعاة عيد المسيحيين

أمطار وشبورة ورياح على القاهرة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظواهر فلكية عجيبة| أقصر نهار وأطول ليل في العالم قريبًا .. مذا سيحدث خلاله ؟

شاهد.. تصرف صادم من راكب بريطاني في قطار لندن المزدحم

شاهد.. فيديو جديد يرصد غزة قبل وبعد تصعيدات إسرائيل

ماذا يحدث للجسم عند تناول السبانخ مرة في الأسبوع؟

فيديو

السبب الحقيقي لطلاق شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب.. هل ينجح الصلح مع شقيقها؟

«وديني لأدبـ.حها».. ننشر صور رسائل تهديد شقيقة نيرة أشرف بمصير أختها «فيديوجراف»

بعد تعافيها من السرطان| دينا حايك تكشف عن موعد حفلها القادم ..فيديو

عائد فوري 147 ألف جنيه.. أفضل شهادات الإدخار في البنوك .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: نظيف اليد مرفوع الجبين عشت.. ورحلت

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: وليد الفراج.. لا تتوقف

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الحياة بين الصعوبات والانفراجات

هالة الحلفاوي

هالة الحلفاوي تكتب: عام جديد.. أمل جديد

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: المُتيّم بالذكرى

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: صباح الخير ياغزة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ