بعد غلق كوبري أخميم.. سيولة مرورية في الطرق البديلة بسوهاج.. بث مباشر

شهدت محافظة سوهاج سيولة مرورية غير مسبوقة بالرغم من غلق كوبري أخميم، ليخيب بذلك ظن الأكثرية من الذين توقعوا وجود كثافة مرورية وزحام شديد إلا أن ما حدث كان عكس ذلك تمامًا.

جاء ذلك بتوجيهات اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، وبمتابعة وإشراف اللواء تامر الغرباوي، مدير إدارة مرور سوهاج؛ لتسيير الحالة المرورية ومواجهة وإزالة أي عوائق قد تُعيق السيولة المرورية، عقب غلق كوبري أخميم للصيانة.

سيولة مرورية بسوهاج IMG_20231217_162051 IMG_20231217_162101 IMG_20231217_162237 IMG_20231217_162239 IMG_20231217_162304 IMG_20231217_162305 IMG_20231217_162256 IMG_20231217_162959

شروخ وأعطال متكررة.. اسباب غلق كوبري أخميم للصيانة

IMG-20231215-WA0012 IMG-20231215-WA0013 IMG-20231215-WA0014 IMG-20231215-WA0015

وكان قد تم تشكيل لجنة من الخبراء والفنيين بالتنسيق بين وزارة النقل ومحافظة سوهاج؛ من أجل مُعاينة الكوبري والوقوف على حالته الإنشائية، وتبين وجود شروخ نافذة في معظم البلاطات الخرسانية من أعلى لأسفل، بالإضافة إلى وجود أعطال مُتكررة أثناء فتح وغلق الكوبري المعدني عند مرور السفن السياحية.

وبناءًا عليه تم تكليف الهيئة العامة للطرق والكباري بعمل الصيانة العاجلة للكوبري؛ وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين، وقد تقرر غلق الكوبري جزئيًا وفتح حارة واحدة من ٦ صباحًا حتى ١٢ ظهرًا من الغرب للشرق، ومن ١٢ ظهرًا حتى ٦ مساءًا من الشرق للغرب، ومن ٦ مساءًا حتى ١٢ صباحًا من الغرب للشرق، ومن ١٢ صباحًا حتى ٦ صباحًا من الشرق للغرب.

وذلك تيسيرًا على المواطنين وسائقي السيارات الميكروباص والأجرة؛ ومنعًا لتكدس السيارات على الطرق البديلة مثل:" طريق المدينة الطبية، ومدخل سوهاج الجنوبي"، وذلك طبقًا لتوجيهات المرور برئاسة اللواء تامر الغرباوي، مدير إدارة المرور بسوهاج، حيث تم تكليف هيئة الطرق بتمهيد الطرق البديلة ووضع العلامات الإرشادية أعلى تلك الطرق.