بعد مقـ.تل 3 أسرى إسرائيليين.. بيان عاجل لجيش الاحتلال بشأن تحرير الرهائن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الأحد، إن نفق حركة حماس الذي اكتشفه الجيش الإسرائيلي شمال غزة اليوم عبارة شبكة متفرعة تحت الأرض وشارك العشرات في بنائها.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية: “نبحث عن الأنفاق الموجودة في غزة بالقرب من مناطق عسكرية“، مشيرا إلي أن “النفق الكبير لحماس تم اكتشافه في منطقة استراتيجية على الحدود”.

وأوضح أن “حماس تحاول كسب الوقت في جنوب قطاع غزة”.

تحرير الرهائن بالعمليات العسكرية

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “إسرائيل تعمل على تحرير الرهائن بالعمليات العسكرية وغيرها”.

وأضاف: “سنواصل التحقيق في حادثة قتل المحتجزين الثلاثة في غزة “.

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، علي الحادث الذي قتلت فيه نيران الجيش الإسرائيلي ثلاثة من الأسري في غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: “آمل أن تتاح لنا فرصة أخرى وأن يتمكن المختطفين من المجيء إلينا والقيام بالشيء الصحيح”، مضيفا: “الحادث صعب ومؤلم للغاية، ومن السهل حقا ألا يحدث.. فكر، لماذا جئنا للمناورة؟ لقد حددنا ثلاثة أهداف: تفكيك حماس، وإعادة الأمن إلى سكان الغلاف، وإعادة المختطفين”.

وأضاف: “في هذه الحادثة، خرج ثلاثة أشخاص، أخذوا في الاعتبار أنهم كانوا يخاطرون عندما جاءوا إلى قوة الجيش الإسرائيلي، ومن أجل تقليل المخاطر، خلعوا قمصانهم حتى لا يعتقد أحد أن لديهم عبوة ناسفة وحملوا قطعة قماش بيضاء على عمود، وجاءوا وتحدثوا باللغة العبرية، وطلبوا المساعدة”.