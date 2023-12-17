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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جماعة الحوثي تعلن شرط توقف العمليات العسكرية في البحر الأحمر

هجمات الحوثيين في
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

قال المتحدث باسم جماعة أنصار الله الحوثية محمد عبدالسلام، إن موقف الحوثي تجاه فلسطين نابع من مبدأ ديني وقومي وأخلاقي.

وأضاف عبدالسلام في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن عناصر الحوثي في اليمن يعتبرون إسرائيل خطرا على الأمة كشعوب ودول وهي مُهدد حقيقي لوحدة الأمة الإسلامية.

وشدد على أن العمليات العسكرية التي تقوم بها عناصر الحوثيين في البحر الأحمر لها تأثير اقتصادي كبير على الاحتلال الإسرائيلي وهي حجة على دول العالم الإسلامي.

وأوضح المتحدث باسم جماعة الحوثي، أن هناك تواصلا مع الدول الفاعلة والمؤثرة والهدف تحقيق الأهداف المعلنة المتمثلة في فك الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان عليه.

وأكد على أن قضية فلسطين لا تقبل المساومة ولا يمكن أن نقبل ما يحصل بحق أبناء غزة، لافتا إلى أن أي أعمال تقوم بها عناصر الجماعة الحوثية مرتبطة بفك الحصار على غزة ووقف العدوان عليها.

وتابع عبدالسلام: "اذا أردتم وقف العمليات البحرية على الاحتلال الإسرائيلي عليكم فك الحصار عن غزة وإدخال الغذاء والدواء"، لافتا إلى أن العمليات العسكرية ستستهدف السفن الإسرائيلية والمرتبطة بالموانئ المحتلة فقط.

وأكد على أن البحر الأحمر آمن ما عدا السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي ، مشيدا بموقف الشركة الصينية التي أوقفت وقف إرسال سفنها إلى موانئ الكيان المحتل.

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