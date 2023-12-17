تحرك عسكري عاجل من أمريكا بخليج عدن وسط هجمات الحوثيين

أرسل البنتاجون مؤخرا مجموعة ضاربة مع حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية دوايت أيزنهاور إلى خليج عدن وسط الهجمات الأخيرة التي شنتها حركة أنصار الله (الحوثيون) الحاكمة في شمال اليمن على السفن في البحر الأحمر، حسبما ذكرت بوليتيكو نقلا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم.

وقال أحد المسؤولين، لصحيفة “بوليتيكو” “نشر البنتاجون في الأيام الأخيرة مجموعة حاملة طائرات هجومية بقيادة حاملة الطائرات دوايت أيزنهاور من الخليج الفارسي إلى خليج عدن قبالة سواحل اليمن لدعم رد أمريكي محتمل على الهجمات”.

وكما قال أحد المسؤولين الذين لم يكشف عن أسمائهم للصحيفة، فإن الجيش الأمريكي أعطى القادة أيضا الفرصة “لضرب الحوثيين”.

وفي وقت سابق، صرح مسؤولون في الإدارة الأمريكية بأن وزارة الدفاع "البنتاجون" تدرس إمكانية ضرب أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين في اليمن، ردا على الهجمات المتزايدة على السفن في البحر الأحمر.

وقال موقع "سيمفور" نقلا عن مسؤولين: "يناقش البنتاجون إمكانية شن ضربات مباشرة على أهداف عسكرية للمتمردين الحوثيين في اليمن"، وبحسب الموقع، فإن مسؤولي الإدارة الأمريكية يشعرون بقلق متزايد من أن "الحوثيين ورعاتهم في طهران يحاولون تعطيل التجارة البحرية العالمية".

في الوقت نفسه، أشارت مصادر الموقع إلى أنهم يدرسون إمكانية شن ضربات عسكرية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى بدء “حرب أوسع ضد إيران ووكلائها”.