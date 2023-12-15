بعد استهداف سفينتي حاويات قرب اليمن.. بيان تهديد عاجل من الحوثيين

أعلن الحوثيون ، اليوم الجمعة، استهداف سفينتي حاويات (إم إس سي ألانيا) و (إم إس سي بالاتيوم) كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي.

وذكر المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت بعون الله تعالي عملية عسكرية ضد سفينتي حاويات ( MSC Alanya إم إس سي ألانيا “و” MSC PALATIUM III إم إس سي بالاتيوم ) كانتا متجهتين الى الكيان الإسرائيلي وقد تم استهدافهما بصاروخين بحريين مناسبين.

وأكد أن عملية استهداف السفينتين جاءت بعد رفض طاقميهما الاستجابة لنداءات القوات البحرية اليمنية وكذلك الرسائل التحذيرية النارية.

وأضاف الحوثيون في البيان: " نطمئن كافة السفن المتجهة الى كافة الموانئ حول العالم عدا الموانئ الإسرائيلية بأنه لن يصيبها أي ضرر وأن عليها الإبقاء على جهاز التعارف مفتوحاً.

وأوضح الحوثيون أنهم لن يترددوا في استهداف أي سفينه تخالف ما ورد في بياناتها السابقة.

وأتم الحوثيون بيانهم بالقول:" مستمرون في منع كافة السفن المتجهة الى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والاحمر حتى ادخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء.