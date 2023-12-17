متحدث الوزراء: حجم الصادرات المصرية لأفريقيا ارتفع بنسبة 13% العام الحالي.. فيديو

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء اليوم.



وقال “الحمصاني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "سي بي سي"، "الاجتماع الذي عقده رئيس الوزراء اليوم بحضور وزير التجارة والصناعة، استعرض فيه المقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الأفريقية، وذلك بحضور مسؤولي الجهات الوطنية المعنية".

وأضاف "استهل رئيس الوزراء في بداية الاجتماع إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بأهمية تعزيز أوجه الوُجود المصري في أفريقيا، ودعم أطر أوجه التعاون مع مختلف المجالات".

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، "الاجتماع تناول أيضا أوجه التعاون مع دول تجمع الكوميسا، حيث بلغت حجم التجارة بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياتها عام 2022 لتصل إلى 4.3 مليار دولار".

وتابع المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، "وزير التجارة والصناعة استعرض حجم الصادرات المصرية للقارة الأفريقية، والتي وصلت إلى نحو 16 مليار دولار من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي بنسبة زيادة وصلت إلى 13%".

وأكد أن "الاجتماع تناول سبل التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية".

