أخبار التعليم| جداول امتحانات الترم الأول 2024 بالتفاصيل والصور.. جامعة بورسعيد تشارك في رالي مصر لريادة الأعمال

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



مدرستنا بلس" و "اسأل فهيم"| التعليم تطلق تطبيقات إلكترونية لمساعدة طلاب المدارس

كشف الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم للتطوير التكنولوجي، عن تطبيقات إلكترونية أطلقتها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس ، في إطار إدخال التكنولوجيا في التعليم .



«زحل» سيد الخواتم يظهر الآن في سماء مصر ويشاهد بالعين المجردة

تشهد سماء مصر الليلة ظهور كوكب زحل ثاني أكبر كواكب المجموعة الشمسية (ملك الحلقات وسيد الخواتم) فى سماء مصر، حيث نري اقتران القمر مع كوكب زحل وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.



للمرة الأولى بمستشفى الجراحات الجديد.. إجراء عملية استئصال غضروف قطني منزلق بالمنظار

أعلن الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية عن نجاح فريق طبى بمجموعة الفقرات بقسم جراحة العظام للمرة الأولى بمستشفى الجراحات الجديد فى إجراء أول عملية استئصال غضروف قطنى منزلق بالمنظار عبر الجلد تحت المخدر الموضعي برعاية الأستاذ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا والأستاذ الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب جامعـة طنطـا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والأستاذ الدكتور محمد حنتيرة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

بالتفاصيل والصور.. جداول امتحانات الترم الأول 2024 |ابحث عن محافظتك الآن

تستكمل مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، إعلان جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس بمختلف المراحل والصفوف الدراسية بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

للعام الثالث .. جامعة بورسعيد تشارك في رالي مصر لريادة الأعمال

شاركت جامعة بورسعيد بوفد نادي ريادة الأعمال في المعسكر التدريبي للإعداد لمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في القرية الذكية بالقاهرة في الفترة بين 14 الي 16 ديسمبر 2023.

بدأت الجامعات المصرية في الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجاري 2024، والتي من المقرر أن تبدأ في بعض الكليات في بداية شهر يناير 2024 ،وعلق بعض الطلاب على التجهيزات التي أعدتها الجامعات لاستعدادات الامتحانات قائلين «نصبوا الصوان».