بالتفاصيل والصور.. جداول امتحانات الترم الأول 2024 |ابحث عن محافظتك الآن

تستكمل مديريات التربية والتعليم بمختلف محافظات الجمهورية ، إعلان جداول امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب المدارس بمختلف المراحل والصفوف الدراسية بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024 محافظة الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 ، مؤكدةً أنه بالنسبة لـ المرحلة الابتدائية ، تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصفين الثاني والثالث الابتدائي من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ ، بينما تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصفوف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وعن مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 للمرحلة الإعدادية في محافظة الجيزة ، فمن المقرر بدء امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) من السبت ٦ يناير وحتي الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) من الثلاثاء ٩ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء ١٧ يناير وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لمرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت ٦ يناير وحتى الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤.

وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء ٩ يناير حتي ١٦ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين من السبت ٦ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ ..

بينما تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام من الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤ وحتي الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ .

أما عن امتحانات الترم الاول 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ومادة المستوي الرفيع ، فقد أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة عقدها أيام ٢ ، ٣ ، ٤ يناير ٢٠٢٤

جداول امتحانات الترم الاول 2024 محافظة القليوبية

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة القليوبية ، مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 لصفوف النقل وشهادة اتمام الدراسة لمرحلة التعليم الاساسى للعام الدراسى 2023/2024 وذلك على النحو التالى:

تقرر عقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثانى والثالث الابتدائي تعليم مجتمعي من الاربعاء 10 يناير الى الخميس 11 يناير 2024 ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي تعليم مجتمعي من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي (عام) اعتبارا من الاربعاء 10 يناير الى الاثنين 15 يناير 2024 ، وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس والسابع الابتدائي (صم) اعتبارا من الاربعاء 10 يناير وحتى الاحد 14 يناير 2024 ، بينما تعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثامن الابتدائي (صم) اعتبارا من الخميس 11 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024

وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي (مكفوفين) من الاربعاء 10 يناير وحتي الاثنين 15 يناير 2024 ، أما طلاب الصف السادس الابتدائي (مكفوفين) فتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لهم من الخميس 11 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

أما عن صفوف النقل الاول الاعدادى العام والرياضي والصم والمكفوفين ، تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لهم من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب صفوف النقل الثاني الاعدادي العام والرياضي والصم والمكفوفين من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب النقل الاعدادي المهني من الاربعاء 10 يناير وحتى الاثنين 15 يناير 2024

أما عن امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب شهادة اتمام الدراسة للتعليم الاساسى العام والرياضي ، تعقد من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

ويتم عقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني والصم والمكفوفين من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024 ، وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي المهني من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب شهادة اتمام الدراسية للتعليم الاساسي للصم والمكفوفين ، من الاربعاء 17 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024 ، وتقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب النقل الثانوي الفني للصم من اربعاء 10 يناير وحتى الاربعاء 17 يناير 2024 ، وتعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب صفوف النقل الاول والثانى الثانوي للمكفوفين من الاربعاء 10 يناير وحتى الخميس 18 يناير 2024 ، بينما تعقد امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب النقل الاول والثاني الاعدادي العام والرياضي من الاحد 14 يناير وحتى الاربعاء 24 يناير 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024 محافظة بورسعيد

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد جداول امتحانات الترم الاول 2024 ، للصفوف الأول والثاني والثالث الاعدادي مؤكدة أنها تبدأ من 9 يناير حتى 15 يناير 2024 ، كما تم إعلان جداول امتحانات الترم الاول 2024 للصفوف الأول والثاني الثانوي والمواد خارج المجموع والتربية العسكرية والأنشطة التربوية

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد ، جداول امتحانات الترم الاول 2024 للمستوى الرفيع للمدارس الرسمية والمتميزة للغات

جداول امتحانات الترم الاول 2024 محافظة الإسكندرية

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الإسكندرية ، مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 لجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والتعليم الفني والتعليم الابتدائي والشهادة الإعدادية، حيث تقرر أن تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 في 2 يناير وتنتهي في 24 يناير 2024، متمنيًا لجميع الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة التوفيق والنجاح.

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024

جداول امتحانات الترم الاول 2024