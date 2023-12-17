عضو هيئة العمل الوطني الفلسطينية: نتنياهو يبحث عن مجد شخصي والفساد يلاحقه

قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي، إن “بنيامين نتنياهو دائمًا ما يحاول أن يكون زعيما وأسطورة في إسرائيل، ويبحث عن مجده الشخصي، مهما كلفه الأمر من قتل للأبرياء والمدنيين في قطاع غزة”.

وأضافت "النتشة"، خلال مداخلة عبر سكايب من القدس المحتلة مع الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يرى أنه يجب أن تقوم دولة فلسطينية مستقلة، ودائمًا ما يتفاخر بهذا.

نشر خريطة للوطن العربي

وأوضحت أن نتنياهو يسير ضمن مخطط وضعه منذ توليه الحكم في إسرائيل، مضيفة أنه في إحدى جلسات الأمم المتحدة نشر خريطة للوطن العربي لا يوجد فيها دولة فلسطين، ومنذ بداية الحرب بدأ دعم العديد من الدول يتراجع لإسرائيل.

ولفتت إلى أن بنيامين نتنياهو لا يعترف بالسلطة الفلسطينية، وهذا ما أعلنه، أمس، خلال المؤتمر الصحفي لقادة الحرب في إسرائيل، حتى النصائح الأمريكية كان الرد الإسرائيلي عليها "نريد دعمكم المادي والعسكري ولا نريد نصائحكم".