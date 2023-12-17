أسامة ربيع: 10.3 مليار دولار قيمة إيرادات قناة السويس هذا العام.. فيديو

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن حديث الجانب الإسرائيلي عن شق قناة منافسة لقناة السويس هو قديم حديث ظهر في عام 1962 في أعقاب تأميم قناة السويس، وبين الحين والآخر تخرج تصريحات حولها لكن تنفيذها أمر بالغ الصعوبة.

وحول تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حول جدوى الطريق البري وجدواه ومنافسته لقناة السويس، قال: "الطريق لو اشتغل بالفعل ولازال لم يعمل، ليس منافس لقناة السويس، نهائياً لأنه طريق طويل يبدأ بنقل بري ثم بحري عبر عسقلان أو حيفا حيث سيتم نقل البضائع مرتين وثلاثة فضلاً على أن النقل البري عليه قيود في الاحجام مقارنة بالسفن وكذا القطارات عليها قيود.

وتابع في مداخلة هاتفية عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "نتائج أعمال قناة السويس تشهد تطورات كبيرة، حيث تبلغ العام الحالي 10.3 مليار دولار كقيمة لإيرادات قناة السويس هذا العام. مقارنة بنحو 9.4 مليار دولار العام الماضي وقبله 7.9 مليار دولار وهو تطور كبير ".

واختتم: “نطمئن المصريين على الملاحة في قناة السويس.. ولم تتأثر بأي عوامل، ودائما نتبع اية تطورات ويكون لدينا سيناريوهات في كل الحالات سواء في حالة الاحداث العسكرية في المجرى الملاحي أو أمور اقتصادية أو اضطرابات سياسية ولكن لسنا بصدد الإعلان وندرس على مدار اليوم حركة السفن وتحركاتها”.